دي خيا يصدم ريال مدريد ويجدد عقده مع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الإسباني دافيد دي خيا سيوقع عقدًا جديدًا مع فريقه مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم في روسيا يضمن بقاءه في مرمى الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسيصبح حارس مرمى إسبانيا ثاني أعلى لاعب دخلًا في تاريخ مانشستر يونايتد على الإطلاق خلف التشيلي أليكسيس سانشيز الذي يحصل على 505 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن المفاوضات النهائية مع الحارس البالغ من العمر 27 عامًا ستتم الشهر الحالي بعد مناقشات مبدئية وقت سابق من هذا الموسم.

وقال مصدر مطلع من داخل قلعة “أولد ترافور” إن دي خيا يريد الذهاب لكأس العالم والأمور مستقرة بعيدًا عن أي تكهنات تتعلق برحيله عن ريال مدريد.

وأضاف المصدر: “النادي يريد أن يعلم الجميع أن دي خيا لن يرحل إلى أي مكان في العالم في ظل تألقه الحالي مع الفريق هذا الموسم”.

وكاد دي خيا أن ينتقل إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية العام 2015 في صفقة تبادلية مع كيلور نافاس لكن انهارت الصفقة في اللحظة الأخيرة.

ويحصل دي خيا حاليًا على 210 ألف إسترليني في الأسبوع زادت إلى 350 ألف في عقده الجديد نظرًا لأنه أحد أبرز حراس المرمى في العالم حاليًا.