هاري كين يعلق على تألق محمد صلاح وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تحدّث النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام عن تألق النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وتصدّره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدّم محمد صلاح بـ 5 أهداف عن هاري كين ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا قبل 6 جولات على النهاية.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن هاري كين قوله إن “محمد صلاح لاعب رائع، من الواضح أن لديه بعض الأفضلية الآن، وسنرى ما سيحدث”.

وتابع بقوله: “لا أستطيع التحكم فيما يقوم به، لذلك يجب أن أتأكد من أنني أستعد جيدًا للمباريات وأكون جاهزًا”.

وأكمل هداف الدوري الإنجليزي في آخر نسختين “إنها منافسة، كان لدي نفس التنافس العام الماضي (مع روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز).

وعاد هاري كين أمس في مباراة تشيلسي وتوتنهام بعد أن غاب أسبوعين تقريبًا بسبب الإصابة.

وأوضح بقوله عن الدوري الإنجليزي “بالنسبة لي يجب أن أركز على لعبتي الخاصة وفريقي، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، الأمر يتعلق بالإيجابية. يسعدني أن أعود إلى هنا ونفوز هنا في ستامفورد بريدج، وآمل أن أتمكن من تحقيق إنجاز رائع”.

وتغلب توتنهام 3/1 على تشيلسي ليحقق السبيرز أول فوز له على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج منذ العام 1990.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح: 29 هدفًا في 31 مباراة.

2. هاري كين: 24 هدفًا في 29 مباراة.

3. سيرجيو أغويرو: 21 هدفًا في 24 مباراة.

وفيما يلي أول 4 مرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي:

1. محمد صلاح 29 هدفًا وباقي له 6 مباريات.

2. روبرت ليفاندوفسكي 26 هدفًا وباقي له 6 مباريات.

3. ليونيل ميسي 26 هدفًا وباقي له 8 مباريات.

4. تشيرو إيموبيلي 26 هدفًا وباقي له 8 مباريات.