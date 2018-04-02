دي بروين: مانشستر سيتي يريد انتصارًا “تاريخيًا” على يونايتد يهديه لقب الدوري الإنجليزي

قال كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إن الفريق يرغب في منح مشجعيه يومًا “تاريخيًا” بانتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

ويبدو فريق المدرب بيب غوارديولا على موعد مع احتمال مذهل يتمثل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة منذ عام 2012 إذا ما تغلب على يونايتد على استاد الاتحاد، يوم السبت المقبل.

وقال دي بروين لوسائل إعلام بريطانية: “سنستمتع بهذا الموقف.

“هذه هي المباريات التي تخوض الموسم بأكمله من أجلها.. سيكون أمرًا رائعًا ومختلفًا. تعرفون ما بين الناديين والتاريخ لذا فسيشكل هذا حدثًا تاريخيًا”.

وأضاف: “كلما حسمنا اللقب مبكرًا كان هذا أفضل. يمكننا بعدها التركيز على بقية المباريات.

“كانت مسيرة صعبة. لعبنا أمام ليفربول ويونايتد ثم ليفربول ثانية ومن بعده توتنهام. هذا رائع أليس كذلك؟”

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. يورغن كلوب يتوقع مواجهة “حافلة بالإثارة” في دوري أبطال أوروبا https://t.co/FfCWT1QXQk pic.twitter.com/elTCPWtrQO — إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2018

وتغلب سيتي على إيفرتون 3-1 يوم السبت الماضي ليحافظ على فارق 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

ويشعر دي بروين أن الفريق قدم أداءً رائعًا في غوديسون بارك ويأمل صانع اللعب البلجيكي أن يقدم الفريق عرضًا مشابهًا أمام المضيف ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء.

وجاءت الهزيمة الوحيدة لسيتي هذا الموسم في الدوري على استاد أنفيلد، إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف في تسع دقائق في لقاء انتهى بانتصار ليفربول 4-3.

وشدد دي بروين: “نحن على موعد مع دوري الأبطال..دور الثمانية. أما أن تحصد كل شيء أو لا شيء. سنخوض مباراتين والأمل يحدونا أن نتوجه إلى هناك (ملعب ليفربول) لنقوم بما يجب. نريد خوض مباراة جيدة”.