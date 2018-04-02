كونتي مدرب تشيلسي واثق من مستقبله على الرغم من الخسارة أمام توتنهام

لا يشعر أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، بأي مخاوف بشأن مستقبله القريب مع النادي على الرغم من أن آمال الفريق في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تلقت ضربة حاسمة بالخسارة على أرضه أمام توتنهام هوتسبير، أمس الأحد.

وعدل توتنهام تأخره ليفوز على غريمه اللندني 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز محققًا أول انتصار له على استاد ستامفورد بريدج منذ عام 1990 وذلك بفضل تسديدة كريستيان إريكسن بعيدة المدى إضافة لهدفين من ديلي آلي في الشوط الثاني.

وتركت النتيجة تشيلسي حامل اللقب على بعد ثماني نقاط من توتنهام محتلاً المركز الخامس، لكن كونتي قال إنه سيواصل تقديم كل ما لديه طالما ظل في منصبه.

وأضاف كونتي للصحفيين: “لا.. لست قلقًا للأمانة.. فإنني أعتقد أنني قدمت أنا واللاعبون كل شيء هذا الموسم”.

وتابع: “بذلنا أقصى جهد لدينا لتقديم موسم جيد. لكنني أعتقد في نهاية المطاف أننا نستحق ما وصلنا إليه هذا الموسم. أعني أن هذا هو مستوانا”.

واستطرد: “لدي رأيي لكنني سئمت من تكرار نفس التصريحات.. لا أريد أن أتسبب في مشكلات. لو كنا في هذا الموقف فإننا نستحق أن نكون في هذا الموقف”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن المدرب الإيطالي دخل في مشكلات مع إدارة النادي بسبب مطالبته بتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات السابقة.

وبسؤاله عما إذا كان الإنهاء ضمن الأربعة الأوائل يعد العامل الأكثر أهمية في تقرير فرص بقاء المدرب في تشيلسي، قال كونتي: “لا أعرف. يجب أن تسألوا النادي وليس أنا.

“نعم (أخرجت كل ما في جعبة اللاعبين هذا الموسم). نعم أنا على ثقة في هذا”.