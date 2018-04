إعلامي بريطاني: رمضان صبحي أسوأ لاعب في الدوري الإنجليزي (صورة)

وصف الإعلامي البريطاني “أليكس شو”، المهاجم المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي بأنه “أسوأ لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام”.

وقال “شو” الإعلامي بشبكة ESBN الأمريكية في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”: “رمضان صبحي أسوء لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق أميال عن أي لاعب آخر”.

Ramadan Sobhi is the worst player I’ve seen in the Prem this season by a mile.

— Alex Shaw (@AlexShawESPN) ١ أبريل، ٢٠١٨