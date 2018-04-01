ماذا قال بوكيتينو وكونتي بعد فوز توتنهام التاريخي على تشيلسي؟

أشاد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام بلاعبه الشاب ديلي آلي، بعد هدفيه في فوز السبيرز 3/1 على تشيلسي في قمة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وقلب توتنهام تأخره من 1/0 إلى فوز 3/1 بفضل هدف من كريستيان إيركسن وهدفين من ديلي آلي، ليحقق توتنهام أول فوز له على تشيلسي في ميدانه ستامفورد بريدج منذ العام 1990.

وبعد المباراة قال بوكيتينو: “ديلي آلي موهبة عظيمة، بعض الأحيان يحتاج الصغار إلى التنفس بسبب الضغوط، لكن ديلي آلي لديه شخصية عظيمة”.

وتابع: “أنا سعيد للغاية لأنه من المهم بالنسبة لديلي آلي أن يسجل، كان اليوم جيدًا، في بعض الأحيان كانت التوقعات عالية، لكنني مسرور منه”.

وأردف بوكيتينو: “أظهرنا شخصيتنا الرائعة بعد أن استقبلنا هدفًا، إنه يوم رائع لجماهيرنا، بالنسبة لي هذا النوع من المباريات يساعدنا على تحقيق الأمور التي نريدها”.

واختتم بوكيتينو حديثه بالقول: “بعد 4 أعوام من وصولي هنا حدث الكثير في هذا النادي، أتذكر عندما وصلت إلى توتنهام، كان علينا أن نواجه تحديًا أمام الـ4 الأوائل، والآن نحن ننافس في المراكز الأعلى، نحن نحقق العديد من الأشياء العظيمة بفلسفتنا وكيفية لعبنا”.

ويبدو أن توتنهام في طريقه للحفاظ على المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من جهته أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أنه لا يخشى الإقالة بعد السقوط أمام توتنهام

وقال كونتي: “بأمانة لا أخشى الإقالة أو أفكر في مستقبلي مع الفريق، الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى ما لديهم، ونعمل بجدية لإنهاء الموسم بشكل جيد”.

وعن قدرة الفريق في الوصول إلى المركز الرابع قال كونتي: “لا أعرف، ولكن يجب التحلي بالواقعية، الأندية التي تسبقنا في الترتيب تحقق نتائج مميزة للغاية”.

وأكمل المدرب الإيطالي: “كانت أمامنا فرصة لتقليص فارق النقاط، ولكن تتبقى لنا 7 مباريات، سنخوضها بكل جدية، وسنقاتل للنهاية من أجل حجز أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا”.

ويتأخر تشيلسي بـ 8 نقاط عن توتنهام الرابع ويبدو أن آمال البلوز في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا قد تلاشت تمامًا مع تبقي 7 مباريات على خط النهاية.