ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام على تشيلسي وآرسنال على ستوك سيتي (صورة)

ارتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة، وحافظ على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن ليفربول الثالث، بعد فوزه على تشيلسي 3-1، ضمن منافسات الجولة 32 من االبريميرليغ.

وتجمّد رصيد تشيلسي عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وقد وجه آرسنال ضربة قوية لآمال ستوك سيتي في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، في إستاد الإمارات عندما أحرز ثلاثة أهداف متأخرة ليفوز 3-صفر تاركًا الفريق الضيف في المركز قبل الأخير قبل ست جولات على النهاية.

وبقي آرسنال في المركز السادس لكن رصيده أصبح 51 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

واستمرت معاناة ستوك وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ84 نقطة، يليه جاره مانشستر يونايتد بـ68 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول ثالث الترتيب، الذي خاض 32 مباراة.

What it all means… #CHETOT pic.twitter.com/IDaFUQ04as

— Premier League (@premierleague) ١ أبريل، ٢٠١٨