توتنهام يقلب الطاولة على تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا ثمينًا على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

وقلب لاعبو توتنهام تأخرهم 1/0 إلى فوز ثمين بنتيجة 3/1، ليحقق السبيرز أول فوز له على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ العام 1990 عندما سجل غاري لينكر هدف الفوز 2/1 في الدوري المحلي.

وبادر تشيلسي إلى افتتاح التسجيل عبر الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من النيجيري فيكتور .موزيس

وتعادل النجم الدانماركي كريستيان إيركسن قبل لحظات على نهاية الشوط الأول بتسديدة مذهلة في شباك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

ونجح توتنهام في تسجيل هدفين في ظرف 4 دقائق عبر لاعبه ديلي آلي، إذ جاء الهدف الأول لآلي في الدقيقة 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة من إريك داير.

وعاد آلي وسجل الهدف الثاني له. والثالث لتوتنهام في الدقيقة 66 بعد توغل من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين قبل أن تصل إلى آلي الذي سددها بيسراه في مرمى تشيلسي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة في المركز الرابع، متفوقًا بـ 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، الذي تقلصت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.