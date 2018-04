أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام.. موراتا يتقدم والسبيرز يقلب النتيجة عبر آلي وإيركسن (فيديو)

نجح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول لفريقه تشيلسي في مباراته أمام توتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف موراتا في الدقيقة 30، بعد أن توغل فيكتو موزيس على الجهة اليمنى ثم مرر كرة عرضية إلى موراتا الذي سددها رأسية على يسار الحارس هوغو لوريس.

وشهدت المباراة تواجد المهاجم هاري كين على دكة البدلاء، إذ عاد مبكرًا من إصابة تعرض لها منتصف مارس الماضي، بعد أن كان متوقعًا عودته في مايو.

وقبل المباراة يملك توتنهام 61 نقطة في المركز الرابع، متقدمًا بـ 5 نقاط عن تشيلسي الخامس، علمًا أن أصحاب أول 4 مراكز يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعادل النجم البلجيكي كريستيان إيركسن النتيجة لتوتنهام قبل لحظات على نهاية الشوط الأول بتسديدة مذهلة في شباك الحارس البلجيكي دافيد دي خيا.

ونجح ديلي آلي بتسجيل هدفين في الدقيقتين 62 و66 ليتقدم توتنهام 3/1.

What an absolute ripsnorter of a strike from Christian Eriksen #COYS pic.twitter.com/ECSsEiQVSJ

[VIDEO] The ball from Dier, the touch and finish from Dele Alli – 1-2

pic.twitter.com/RlHSDBOoib

— E-Spurs (@e_spurs) ١ أبريل، ٢٠١٨