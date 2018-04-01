صحيفة: محمد صلاح يبتعد عن ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن النجم المصري محمد صلاح يتجه للبقاء مع ناديه ليفربول الموسم المقبل، وأنه ابتعد عن ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وربطت تقارير محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد تألقه اللافت مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ارتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وحسبما ورد في صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن المتوقع أن يبقى صلاح البالغ من العمر 25 عامًا، مع ليفربول لموسم آخر على الأقل، وهو ما يعني خبرًا سارًا للريدز ومدربه الألماني يورغن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يركز على التعاقد مع لاعب واحد وهو الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، إضافة إلى أن خزينته لا تسمح بضم صلاح وغريزمان، حيث سيكلف الأخير 100 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة إلى أن صلاح غير مرغوب في معسكر ريال مدريد، إذ يفضل الفريق الملكي التعاقد مع إيدين هازارد لاعب تشيلسي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ويتألق محمد صلاح بشكل مذهل في أول موسم له مع ليفربول، إذ سجل 37 هدفًا وصنع 1 في 42 مباراة، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا.