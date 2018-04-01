بول بوغبا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد

نفى الفرنسي بول بوغبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الشائعات التي تحدثت عن رحيله الصيف القادم بسبب مشاكله مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدًا أنه يحترم قرارات المدرب ومستعد للحوار معه.

وقال النجم الفرنسي في حديث لبرنامج “تيلي فوت” إن “الحديث معه لم يتوقف إنه مدربي ويجب عليّ أن أحترم كل قراراته”.

وأبعد مورينيو النجم الفرنسي عن التشكيلة الأساسية للفريق في اللقاءات الأخيرة وخصوصًا في مواجهة إشبيلية في ذهاب وإياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، لكنه عاد للتشكيل الأساسي أمام سوانزي سيتي.

وقال بوغبا حول شائعات رحيله: “ألعب أقل وهي وضعية لا أحبها، لكن الحديث عن رحيلي عن مانشستر يونايتد سابق لأوانه، فلن أرحل مبكرًا عن الفريق”.

واعترف النجم الفرنسي البالغ 25 عامًا أن منتخب بلاده مرشح للفوز بكأس العالم وقال: “المنتخب الفرنسي يملك الإمكانيات واللاعبين القادرين على التتويج بكأس العالم في روسيا”.

وأضاف متحدثًا عن النتائج الأخيرة في اللقاءات الودية والانتقادات التي تعرضوا لها بعد الهزيمة أمام كولومبيا وقال: “ليس لأننا المنتخب الوطني الفرنسي سنفوز دائمًا بنتيجة 5/0”.

وكان وكيل أعمال اللاعب مينو ريولا قد أكد أنه يستحق 200 مليون يورو في سوق الانتقالات وأن مانشستر يونايتد فاز باللاعب بمبلغ أقل من قيمته.