صراع الحذاء الذهبي.. محمد صلاح يواجه منافسة شرسة قد تبعده عن الصدارة

حافظ النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف للدوريات الأوروبية بعدما سجل هدف فريقه الثاني في مرمى كريستال بالاس.

ورفع صلاح رصيده إلى 58 نقطة من 29 هدفًا متبوعًا بكل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والذين يتوفرون على 52 نقطة من 26 هدفًا.

لكن الصراع حول اللقب لن يكون سهلًا أمام النجم المصري، لكون أبرز منافسيه يتوفرون على عدد لقاءات أكبر متبقية نهاية الموسم.

وما زالت أمام صلاح 6 لقاءات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو نفس العدد الذي يتبقى للنجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني.

بينما ما زالت أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإيطالي شيرو إيمبولي 8 لقاءات في الدوريين الإسباني والإيطالي على نهاية الموسم، وهو ما يجعل حظوظهما أكبر من المتصدر، خصوصًا بالنسبة لنجم برشلونة والذي يواجه فرقًا أضعف فيما تبقى من الموسم.

كما أن الأوروغوياني إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، المحتل للمركز الخامس، برصيد 48 نقطة ما زالت أمامه 7 لقاءات في الدوري الفرنسي، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، المحتل للصف الخامس أيضًا بنفس الرصيد يملك 8 لقاءات في الدوري الإيطالي.