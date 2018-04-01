بالنسبة لغوارديولا.. دوري أبطال أوروبا هو الأولوية وليس قمة مانشستر سيتي ضد يونايتد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن احتمال حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة قمة الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد يأتي في المرتبة الثانية في اهتماماته بعد مواجهة ليفربول في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويعني فوز سيتي 3-1 خارج ملعبه على إيفرتون، أمس السبت، أن فريق غوارديولا سيتوج بطلاً إذا هزم يونايتد باستاد الاتحاد يوم السبت المقبل.

لكن بالنسبة لغوارديولا فإن التتويج على حساب الغريم التقليدي يونايتد أقل أهمية من تجاوز دور الثمانية في دوري الأبطال على حساب ليفربول منافسه في شمال غرب إنجلترا.

وقال غوارديولا بعد أن قادت أهداف ليروي ساني وغابرييل جيسوس ورحيم سترلينغ في الشوط الأول سيتي لفوز جديد ليصبح متقدمًا بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل سبع مباريات على نهاية الموسم “أتفهم أن الناس ستتكلم عن يونايتد لكن كل شيء الآن يتعلق بمواجهة ليفربول”.

وأضاف: “نحن الآن أقرب من أي وقت مضى. أمامنا مباراة واحدة علينا الفوز بها. إذا لم نفز بها فأمامنا ست فرص أخرى. نحن قريبون للغاية وأنا سعيد جدًا بالأداء. أمامنا مباراة أخرى الآن وسنصبح أبطالاً”.

ويدرك غوارديولا جيدًا أن الموقف يشبه فوز ريال مدريد أو برشلونة بالدوري الإسباني في لقاء القمة، لكنه يعرف أنه لا يمكن أن ينجرف وراء حماس المشجعين إزاء هذا الاحتمال.

ومضى المدرب الإسباني متحدثًا عن لقاء الذهاب، يوم الأربعاء المقبل: “علينا الذهاب لاستاد أنفيلد بشعور جيد. أمامنا الآن عدة أيام للاستعداد للمباراة.

“تركيزنا الآن على دوري الأبطال.. وفي ظل فارق النقاط الذي نتمتع به، علينا أن نركز على دوري الأبطال وبين مباراتي ليفربول أمامنا مواجهة يونايتد الذي يتطلع بالطبع إلى الفوز علينا لكن التفكير الأهم سيكون في ليفربول”.

ورجح غوارديولا بأنه قد يريح بعض اللاعبين أمام يونايتد إذا تطلب الأمر ذلك قبل لقاء الإياب أمام فريق المدرب يورغن كلوب باستاد الاتحاد في العاشر من أبريل نيسان.

لكن فينسن كومباني، قائد سيتي، الموجود في النادي منذ حوالي عشر سنوات، قال إنه يتفهم رغبة الجماهير في الاحتفال أمام لاعبي يونايتد ومشجعيه.

وقال المدافع البلجيكي: “سيعني ذلك كل شيء بالنسبة لجماهيرنا. عشت في مانشستر بما يكفي لأعرف ما يعنيه ذلك.

“ستكون مواجهة حماسية ومشتعلة لكني لا أكترث. أمام مانشستر يونايتد سبعة أيام للاستعداد، لكن نحن بحاجة لزخم لذا علينا تقديم مباراة جيدة في دوري الأبطال”.

وقامت بعض جماهير إيفرتون بتحية لاعبي سيتي بعد العرض المثير للإعجاب باستاد جوديسون بارك ومزح غوارديولا قائلاً، إن الأمر ربما لا يكون مجرد تقدير خالص لأداء فريقه.

وقال ضاحكًا: “ربما لأننا سنواجه ليفربول”.