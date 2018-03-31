لوكاكو يسجل هدفه الـ 100 في الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر يونايتد على سوانزي

أصبح روميلو لوكاكو أول بلجيكي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما استعاد مانشستر يونايتد المركز الثاني سريعًا من ليفربول بتغلبه 2-صفر على سوانزي سيتي، اليوم السبت.

ووضع المهاجم البلجيكي القوي فريقه في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز الذي أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بربع ساعة.

وسيطر يونايت، الذي عاد لاعبه بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي إلى التشكيلة الأساسية، على اللعب، رغم أن ديفيد دي خيا أنقذ فرصتين من تامي أبراهام.

وبقي سوانزي، الذي تحسن مستواه تحت قيادة البرتغالي كارلوس كارفالياو صديق ومواطن جوزيه مورينيو، فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، أحرز ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي 2016، هدفين قرب النهاية ليفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون الذي دفع ثمن إهدار ركلة جزاء.

وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ركلة جزاء من جلين موراي هداف برايتون في الدقيقة 77 ثم رد ليستر وتقدم بهدف سجله فيسنتي إيبورا قبل سبع دقائق من النهاية.

وتعرض ويلفريد نديدي لاعب ليستر للطرد في الدقيقة 87 بسبب حصوله على إنذارين قبل أن يضمن الفريق الانتصار بهدف جيمي فاردي في اللحظات الأخيرة.

وابتعد وست هام يونايتد من منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على ساوثامبتون مستفيدا من ثنائية ماركو أرناوتوفيتش.

وكان أرناوتوفيتش دخل في خلاف مع مارك هيوز مدربه السابق في ستوك سيتي عندما رحل وانتقل إلى وست هام الصيف الماضي لكنه كان وراء تعثر هذا المدرب في ظهوره الأول في الدوري مع فريقه الجديد ساوثامبتون.

ويتقدم هدرسفيلد تاون ثلاث نقاط على منطقة الهبوط عقب خسارته 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد الذي سجل الهدف عن طريق أيوزي بيريز.

وخسر وست بروميتش فريق الذيل، الذي فاز مرة واحدة في 30 مباراة منذ تفوقه على بيرنلي في أغسطس آب الماضي، أمام بيرنلي بنتيجة 2-1.

وسجل آشلي بارنز الهدف الأول بركلة خلفية مزدوجة بشكل رائع وأضاف كريس وود الهدف الثاني في فريقه السابق قبل أن يقلص سالومون روندون الفارق لوست بروميتش.

وأحرز المخضرم جيرمين ديفو هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح بورنموث التعادل 2-2 مع واتفورد في لقاء مثير.

ويملك وست بروميتش 20 نقطة في المركز الأخير ويتأخر بسبع نقاط عن ستوك سيتي ويحتل ساوثامبتون المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن بالاس وثلاث نقاط عن سوانزي وهدرسفيلد، بينما يملك وست هام 33 نقطة وتقدم إلى المركز 14.