جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يواصل تصدر القائمة ويعادل رقمي كريستيانو رونالدو وفان بيرسي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ وتحقيق أرقام قياسية مع فريقه ليفربول، بعد قيادته للفوز على كريستال بالاس، حيث عادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا كأفضل هداف أفريقي في موسم واحد في تاريخ البريميرليغ.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك كريستال بالاس في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي بريميرليغ بالموسم الحالي، حيث وصل إلى هدفه التاسع والعشرين، ليرفع الفارق بينه وبين الإنجليزي هاري كين أقرب ملاحقيه إلى خمسة أهداف.

وتصدر ديدييه دروغبا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2009/2010 برصيد 29 هدفًا، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا خلال موسم واحد طوال تاريخ بريميرليغ، قبل أن يعادل النجم المصري رقمه على حساب كريستال بالاس.

ويمتلك صلاح فرصة مواتية للغاية للانفراد بالرقم القياسي كأفضل هداف أفريقي في موسم واحد في المسابقة، حيث يخوض ليفربول ست مواجهات في بريميرليغ خلال الأسابيع المقبلة.

واستطاع بذلك اللاعب المصري أن يعادل رقم كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي في عدد المباريات التي سجل بها أهدافًا في موسم واحد في البريميرليغ، بعدما وصل للمباراة رقم 21.

وبذلك الهدف يكون صلاح قد أضاف فريقًا جديدًا لقائمة الأندية التي أحرز أهدافًا في مرماها في البريميرليغ، ليصبح قد سجل في مرمى 15 ناديًا.