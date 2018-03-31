أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. أصحاب الأرض يتقدمون وماني يتعادل النتيجة (فيديو)

تقدّم فريق كريستال بالاس بهدف نظيف على ليفربول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ميلي فوشيفيتش الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وتعادل السنغالي ساديو ماني من متابعة لعرضية أرضية في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

يدخل ليفربول اللقاء بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية على ملعبه على فريق واتفورد بخماسية نظيفة، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيله 4 أهداف.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.