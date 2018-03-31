دانييل ستوريدج يكلف وست بروميتش 50 ألف إسترليني بالدقيقة.. تعرف على التفاصيل

كلف المهاجم دانييل ستوريدج فريقه الجديد وست بروميتش ألبيون نحو 50 ألف جنيه إسترليني في الدقيقة الواحدة منذ إعارته من ليفربول في يناير/كانون الثاني الماضي.

ودفع وست بروميتش متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 3.8 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات مهاجم إنجلترا السابق، فضلًا عن راتبه الأسبوعي البالغ 120 ألف إسترليني.

ورغم ذلك خاض ستوريدج البالغ عمره 28 عامًا 77 دقيقة فقط منذ انتقاله للفريق، حيث لا يزال يعاني من الإصابة.

لكن ألان باردو المدير الفني لوست بروميتش دافع عن قرار النادي بالتعاقد مع المهاجم رغم اقتراب النادي من الهبوط بشكل رسمي.

وقال باردو: “خلال فترة الانتقالات تسمح الأندية برحيل لاعبيها المصابين أو الذين تراجع مستواهم. لكن لسوء الحظ دانييل مصاب في عضلات الفخذ الخلفية وهي إصابة خطيرة لا يمكن الشفاء منها سريعًا. يجب القول إن دانييل ملتزم مع النادي ويؤدي ما عليه”.

وأضاف المدير الفني لوست بروميتش: “أتمنى أن نرى ستوريدج في الملعب قريبًا؛ لأنه من المهاجمين القلائل الذي يمكنه تسجيل الأهداف من فرص قليلة. إصابته خسارة كبيرة للفريق”.

ويستضيف وست بروميتش فريق بيرنلي في وقت لاحق اليوم، قبل استضافة سوانزي سيتي في معركة الهروب من الهبوط، الأسبوع المقبل.