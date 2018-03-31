اشتعال الحرب الكلامية بين مورينيو وبول بوغبا.. تعرف على التفاصيل

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد هجومه على لاعبه بول بوغبا عندما قال إنه لا يدري لماذا ارتفع ثمنه إلى 89 مليون جنيه استرليني حينما تم التعاقد معه من يوفنتوس قبل عامين.

ولا يعيش بوغبا (25 عامًا) أفضل أيامه هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي، حيث غاب عن تشكيلة يونايتد في آخر ثلاث مباريات.

وغاب عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة وشارك كبديل في الخسارة 2-1 أمام أشبيلية في دوري أبطال أوروبا وجلس كبديل خلال الفوز على برايتون آند هوف ألبيون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولية.

وعندما سأل الصحفيون مورينيو عن سبب تراجع أداء بوغبا رد قائلًا “أسألوه عندما تسنح لكم الفرصة لذلك وأسألوه عن رأيه في ذلك”.

وأزعج لاعب الوسط الفرنسي مدربه عندما كشف عن أن لاعبي مانشستر يونايتد غير راضيين عن طريقة لعب مورينيو وكذلك لم يكن المدير الفني سعيدًا عندما اقتحم بوغبا مقابلة تلفزيونية له عقب إحدى المباريات.

ورغم ذلك بدا بوغبا لاعبًا مختلفًا عندما أحرز هدفًا وصنع آخر ليقود فرنسا للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على روسيا مستضيفة كأس العالم في مباراة ودية يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف مورينيو في تعليقه على موقفه من بوغبا “أنا أواصل عملي. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله”.

وسيتطلع اللاعب الدولي إلى التألق عندما يستقبل فريق الشياطين الحمر سوانزي سيتي في أولد ترافورد في وقت لاحق يوم السبت مع استئناف مسابقة الدوري الممتاز.