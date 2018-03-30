بوكيتينو يدافع عن ديلي آلي: لم يبلغ الـ 21 عامًا

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الجماهير يجب أن تتذكر أن ديلي آلي لاعب وسط الفريق يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ورغم فشله في تكرار الأداء الرائع الذي قدّمه في الموسم الماضي فلا يزال أمامه مستقبل مشرق مع النادي والمنتخب.

وأحرز آلي 6 أهداف في 29 مباراة في الدوري هذا الموسم، ولم يضمن مكانه في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم بعدما شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مباراتين وديتين أمام هولندا وإيطاليا الشهر الحالي.

وسجل آلي 18 هدفًا في الموسم الماضي.

لكن بوكيتينو أشار إلى أن آلي، الذي كان يتعافى من إصابة في الفخذ خلال فترة التوقف الدولي، يجب أن يحظى بالدعم ليحقق أهدافه.

وأبلغ الصحفيين “لدي ثقة تامة فيه وفي موهبته لأنني أعرفه جيدًا. هو إنسان رائع”.

“لكنه لا يزال صغيرًا. إنه يبلغ من العمر 21 عامًا. ولو قورن بالأشخاص الطبيعيين في الشارع والذين يبلغون 21 عامًا فهم ما زالوا يعيشون في منازلهم مع عائلاتهم وما زالوا في الجامعات يفعلون أشياء ساذجة”.

وتابع “سنساعده لأنه لاعب موهوب وشخص رائع. وفعل الكثير لنا وللنادي”.

ويأمل توتنهام صاحب المركز الرابع في زيادة الفارق إلى 8 نقاط مع تشيلسي الخامس عندما يحل ضيفًا على جاره اللندني باستاد ستامفورد بريدج الأحد المقبل.