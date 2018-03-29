ماذا قال كونتي وبوكتينيو قبل مباراة تشيلسي وتوتنهام؟

أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي دعمه للمهاجم ألفارو موراتا لكي يلعب دورًا مهمًا في المراحل الأخيرة من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينعش آماله في الانضمام لتشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم هذا الصيف.

وبدأ موراتا الموسم بقوة بعد الانتقال من ريال مدريد الصيف الماضي لكنه تراجع بشدة في الأسابيع الأخيرة.، وسجل مهاجم يوفنتوس السابق هدفه العاشر والأخير في الدوري هذا الموسم في ديسمبر عندما فاز تشيلسي 2/0 على برايتون آند هوف ألبيون.

ولم ينضم المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا لتشكيلة المدرب يولن لوبتيغي لخوض مباراتين وديتين لإسبانيا أمام ألمانيا والأرجنتين لكن كونتي قال إن لاعبه استغل فترة التوقف لرفع مستواه.

وأبلغ كونتي الصحفيين: “إنه يعمل بشكل رائع وكان في حاجة إلى العمل بكل جدية، الآن هو جاهز ومستعد لإنهاء الموسم بقوة مع تشيلسي”.

وإذا فاز تشيلسي خامس الترتيب في لقاء قمة في لندن على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع فإنه سيقلص الفارق مع جاره إلى نقطتين.

ويحاول حامل اللقب اجتياز فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو وإنهاء المسابقة في المربع الذهبي حتى يضمن اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب تشيلسي أيضًا في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه ساوثهامبتون، ويدرك كونتي ضرورة إنهاء هذا الموسم بقوة.

وقال المدرب الإيطالي: “هذه أهدافنا، مباراة الأحد مهمة لأننا لو فزنا سنقلص الفارق جدًا وإلا سنبقى بعيدين وقبل 7 جولات من النهاية سيكون من الصعب احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا”.

وربما يغيب الحارس تيبو كورتوا عن تشيلسي بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع بلجيكا في مباراة ودية، بينما يسابق المدافع ديفيد لويز الزمن للتعافي من إصابة في الركبة.

من جهته قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن الضغط سيكون على فريقه بنفس قدره على غريمه تشيلسي خلال لقاء قمة في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “إنها مباراة مهمة دائمًا لأنها مباراة قمة لندن، أعتقد أنه عند لعب مثل هذه المباراة يكون الضغط على الفريقين”.

“بكل تأكيد لا تزال هناك الكثير من المباريات وهذه ليست مباراة نهائية، هذه ليست مباراة حاسمة ستضعك في موقف محدد… لكن بكل تأكيد هي مهمة لثقة الفريق ودوافعه”.

ولم يتفوق توتنهام على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ 1990 عندما سجل غاري لينكر هدف الفوز 2/1 في الدوري المحلي.

وقال بوكيتينو: “لا نضع تركيزنا على ذلك، تركيزنا ينصب على الأداء وإمكانية التفوق على الفريق الآخر وتقديم المطلوب للفوز بالمباراة”.

“بكل تأكيد يبقى التاريخ من الماضي. سيبقى حاضرًا لكنه لن يساعد تشيلسي أولًا ونحن ثانًيا… الفوز على تشيلسي سيكون رائعًا للجميع لكنها ستكون مباراة صعبة”.