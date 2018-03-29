لالانا يحلم باللعب في كأس العالم بعد التخلص من كابوس الإصابة

يشعر آدم لالانا لاعب وسط ليفربول برغبة كبيرة في التألق في الفترة المقبلة حتى يضمن الوجود في تشكيلة إنجلترا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم رغم غيابه عن معظم مباريات الموسم بسبب الإصابة.

ويعتقد اللاعب البالغ عمره 29 عامًا، والذي غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة بتمزق في عضلات الفخذ الصيف الماضي، أن الظهور بشكل مميز في مباريات ليفربول سيعزز آماله في الوجود بتشكيلة جاريث ساوثجيت المكونة من 23 لاعبًا في روسيا.

وخاض لالانا مباراته الأولى مع إنجلترا هذا الموسم خلال التعادل 1-1 مع إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي ويأمل في دخول تشكيلة ليفربول خلال اللعب في ضيافة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وقال لالانا الذي دخل مرة واحدة التشكيلة الأساسية لليفربول في الدوري هذا الموسم لوسائل إعلام بريطانية “إنها بداية غير منتظمة”.

وأضاف “أواجه تحديًا كبيرًا هذا الموسم. لقد غبت فترة طويلة لكني عدت قرب نهاية الموسم وأنا أنظر إلى الإيجابيات.

“لدينا كأس العالم وسنخوض مباريات مهمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا. أحتاج إلى الدخول في هذا الإيقاع وأحتاج إلى الوجود في أرض الملعب. الأمر لا يتعلق فقط بالمران لكن بخوض مباريات تنافسية”.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام تونس في الـ 18 من يونيو/ حزيران كما تلعب في المجموعة السابعة مع بنما وبلجيكا.