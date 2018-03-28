لماذا ارتدى جيمي فاردي حذاء كريستيانو رونالدو أمام إيطاليا؟

ارتدى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا الحذاء الخاص بكريستيانو رونالدو بعد خلاف مع شركة “نايك” الراعية له.

واشترى فاردي حذاء خاصًا على نفقته وكان من النوعية التي تحمل علامة CR7 وذلك بعد فشله في الاتفاق مع الشركة الأمريكية، وقد سجل هدف إنجلترا في التعادل بهدف لكل فريق أمام إيطاليا وديًا يوم الثلاثاء.

واستغل فاردي فرصة ووضع إنجلترا في المقدمة بعد ركلة حرة نفذها جيسي لينغارد بسرعة في الدقيقة 26 محرزًا هدفه السابع مع إنجلترا قبل أن تدرك إيطاليا التعادل من ركلة جزاء.

وأرادت نايك استبدال نوعية الأحذية التي يرتديها فاردي البالغ عمره 31 عامًا وهو ما رفضه مهاجم ليستر سيتي ولجأ إلى شراء حذاء جديد من المصنوع خصيصًا لمهاجم ريال مدريد وقائد البرتغال.

ومن المقرر أن يرتدي فاردي، الذي ينتهي عقده مع نايك نهاية الموسم الحالي حذاء رونالدو إلى أجل غير مسمى.

وبعد نجاحه المذهل مع ليستر سيتي في 2016 وقيادة الفريق للفوز بلقب الدوري قدمت نايك عقدًا رائعًا لفاردي والجزائري رياض محرز بارتداء أحذيتها.