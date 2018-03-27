أهداف مباراة إنجلترا وإيطاليا.. فاردي يتقدم بهدف في “الأزوري” (فيديو)

وضع نجم ليستر سيتي الإنجليزي، جيمي فاردي، منتخب إنجلترا في المقدمة بهدف رائع في شباك إيطاليا في المواجهة التي تجمعهما، اليوم السبت، استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018.

وجاء الهدف في الدقيقة 25 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ليصوبها قوية بيمناه في شباك الأزروي.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول إنجلترا في مرمى إيطاليا فاردي HD pic.twitter.com/slmhqbMN9g — WC18HD (@WC18HD) March 27, 2018

كان المنتخب الإنجليزي قد فاز على نظيره الهولندي 1-0 يوم الجمعة الماضي، فيما تعرضت إيطاليا للخسارة أمام الأرجنتين بهدفين.

يذكر أن منتخب إنجلترا يقع فى المجموعة السابعة بكأس العالم، برفقة منتخبات بلجيكا وتونس وبنما، بينما لم يتأهل المنتخب الإيطالي بعد هزيمته الصادمة في الملحق الأوروبي أمام السويد.