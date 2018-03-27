قائد وست هام يدعو جماهير فريقه للالتزام بالسلوك الرياضي

طالب مارك نوبل، قائد وست هام يونايتد، الجمهور بحسن التصرف في المباريات الخمس المتبقية التي ستقام على ملعب الفريق، بعد واقعة اقتحام الملعب والشغب الذي وقع في الهزيمة 3-صفر أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوقف وست هام خمسة من مشجعيه مدى الحياة بعد نزولهم أرض الملعب خلال المباراة، بينما فرضت عقوبات مماثلة على عدد آخر من المشجعين وجهوا إهانات لفظية وألقوا بعض العملات المعدنية صوب مالكي الفريق ديفيد سوليفان وديفيد جولد في مقاعد المدربين.

وقال نوبل لموقع النادي على الإنترنت: “آخر مباراة لعبناها على أرضنا أمام بيرنلي كانت من أصعب الأيام التي مرت علينا خلال ما يقرب من 20 عامًا في وست هام، ولا أتمنى رؤية هذه المشاهد مجددًا على الإطلاق وهذا الأمر ينطبق علينا جميعًا.

“نريد أن يبقى الجميع على قلب رجل واحد خلف الفريق؛ لأن التصرفات الإيجابية تلهم اللاعبين.. وعلى النقيض من ذلك فإن التصرفات السيئة تفقد اللاعبين التركيز والثقة، وذلك ما أعتقد أنه حدث في الشوط الثاني أمام بيرنلي.

وجماهير وست هام غير سعيدة بانتقال فريقهم من ابتون بارك الذي أقيمت عليه مباريات الفريق من 1904 إلى 2016. وزاد الإحباط مع تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

ويحتل وست هام المركز 17 في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 30 مباراة، متقدمًا بنقطتين فقط على منطقة الهبوط. وكانت الهزيمة أمام بيرنلي هي 14 هذا الموسم.

وأضاف نوبل: “لم يمضِ الموسم بالشكل الذي كنا نتمناه، لكنني أدعوكم لاستثمار الحماس من أجل مؤازرة الفريق ومساعدة اللاعبين في البقاء بالدوري الممتاز، أما باقي الأمور فيمكن تسويتها في الصيف”.

وسيستضيف وست هام الأحد المقبل ساوثامبتون صاحب المركز 18، بينما تتبقى له استضافة مانشستر يونايتد وستوك سيتي ومانشستر سيتي وايفرتون في الأسابيع القليلة المقبلة.