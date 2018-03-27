أغويرو يفسد صفقة محتملة لمانشستر سيتي

أفسد سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، خطط ناديه لاستغلاله في صفقة تبادلية ينضم خلالها أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدرب للنادي الإنجليزي مع عودة اللاعب الأرجنتيني إلى الروخي بلانكوس مرة أخرى.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية، إن مانشستر يخطط لإنهاء هذه الصفقة الصيف المقبل.

غير أن أغويرو أفسد كل خطط ناديه، حين أعلن عزمه وبشكل نهائي العودة إلى نادي أندبيندينتي الأرجنتيني الذي بدأ معه مسيرته.

وأشار أغويرو إلى أنه سيعود للأرجنتين مع نهاية عقده مع مانشستر سيتي عام 2022.

وانتقل أغويرو إلى مانشستر سيتي من أتلتيكو مدريد قبل بضع سنوات، وأصبح واحدًا من أهم مهاجميه التاريخيين.

ويرغب مانشستر سيتي في دعم خط هجومه بسبب إصابات خيسوس المتكررة.