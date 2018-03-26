صحيفة: أومتيتي يقترب من مغادرة نادي برشلونة

أثار الفرنسي صمويل أومتيتي مدافع برشلونة المزيد من الجدل حول مستقبله مع النادي الكتالوني؛ عقب ظهور تلفزيوني، أمس الأحد.

وشارك أومتيتي في برنامج “تيليفوت” على محطة TF1 الفرنسية؛ للإجابة على الأسئلة بنعم أو لا أو الاستعانة بالجوكر في كل سؤال.

ويعني استخدام الجوكر في الرد على السؤال رفض الإجابة بنعم أو لا، وقد استخدم أومتيتي هذا الخيار مرتين منفصلتين، عندما تم الاستفسار عمّا إذا كان سيتم تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وآخر عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة، فإن أومتيتي يشترط الحصول على 9 ملايين يورو سنويًا كراتب صاف؛ لتمديد عقده مع متصدر الدوري الإسباني

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نادي برشلونة ترفض طلب أومتيتي، وهو الأمر الذي قد يعني اقترابه من الرحيل.

ويمتد عقد أومتيتي الحالي مع برشلونة حتى العام 2021، لكن قيمة فسخ عقده تبلغ 60 مليون يورو، وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مستعد لدفعه.

وشددت الصحيفة على أنه حتى اللحظة الراهنة، فإن أومتيتي أصبح بعيدًا عن التمديد مع برشلونة.