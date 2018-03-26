مدافع نادي ليفربول: أتعلم من محمد صلاح وفان ديك

يقول المدافع الإنجليزي الدولي جو غوميز لاعب ليفربول إنه سعيد بحصوله على فرصة للتعلم من خبرة وقدرات زميليه الهولندي فيرجيل فان ديك أغلى مدافع على مستوى العالم، والمهاجم المصري محمد صلاح.

وانضم فان ديك إلى ليفربول قادمًا من ساوثامبتون مقابل مبلغ قدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (106.3 مليون دولار) في يناير/ كانون الثاني الماضي، ورغم أن هذه الصفقة ربما عرقلت طموح غوميز بالانتقال من مركز المدافع الأيمن إلى مركز الظهير فإن لاعب منتخب إنجلترا الشاب لا يرى وجود زميله الهولندي كعقبة تقف في طريق تطوره.

وقال غوميز (20 عامًا) في تصريحات صحفية “لا أعتبره يقف في طريقي أو أي شيء من هذا القبيل. هذه فرصة كبيرة للتعلم منه.

“لا أهتم بشكل كبير جدًا بالآخرين أو أخاف من انضمام أشخاص جدد. أنا سعيد بتواجدي في بيئة تتيح لي فرصة التعلم من لاعبين مثله. أحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه”

وأضاف غوميز “فهو (فان ديك) صاحب حضور قوي والكل يعرف ذلك”.

وانضم غوميز لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحاز على الكثير من الإعجاب عندما قدم أداء لافتًا وقلل كثيرًا من خطورة البرازيلي نيمار في التعادل صفر-صفر بين المنتخبين.

وأشار غوميز إلى أنه يتعلم -أيضًا- من المهاجم المصري محمد صلاح الذي أحرز 36 هدفًا في كل المنافسات منذ انضمامه للنادي في بداية الموسم الحالي.

وقال غوميز “لا أعرف تحديدًا (من هو الأفضل) لكنهما من المستوى العالمي الأعلى.. هما لاعبان رائعان ويسعدني الاحتكاك بمثل هذه المواهب”.

وخرج غوميز من تشكيلة إنجلترا التي ستواجه إيطاليا في مباراة ودية في استاد ويمبلي اللندني غدًا الثلاثاء بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده 1-صفر على هولندا الجمعة الماضي.