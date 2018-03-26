فينغر مدرب آرسنال يشتكي من “التمييز ضد كبار السن”

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إنه على استعداد لتقبل تبعات نتائج فريقه الضعيفة، لكنه يعتقد أن تزايد التكهنات المتعلقة بمستقبله على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز سببها “التمييز” الذي يتعرض له المدربون الأكبر سنًا.

وأوضح فينغر، البالغ 68 عامًا، أن تزايد الأصوات المطالبة بإقالته في السنوات الأخيرة يرجع إلى التمييز ضد المدربين الأكبر سنًا في البطولة رغم أنه سيكمل موسمه الـ14 على التوالي دون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلتها عنه شبكة (بي.إن) الرياضية: “أنت تركز على تقديم أداء جيد للنادي وتتجاهل كل ما عدا ذلك.. على العموم فإنه كلما تقدمت في العمر كلما تعرضت لبعض التمييز بسبب كبر السن”.

ومنذ توليه مهمة تدريب آرسنال في 1996 قاد فينغر النادي للفوز بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات وبكأس الاتحاد سبع مرات؛ لكنه فشل في تحقيق أي نجاح على المستوى الأوروبي.

وأشار فينغر إلى أن إنهاء الموسم بالفوز بالدوري الأوروبي ومن ثم التأهل لدوري الأبطال لن يغير رأيه فيما يتعلق بما منحه للنادي طوال سنوات عديدة.

وأضاف فينغر: “ببساطة أنا أعتقد أنه مع مرور الوقت.. فإن ما فعلته للنادي سيبقى واضحًا بغض النظر عن آخر نتيجة أو آخر مباراة أو حجم الإشادة التي تلقيتها”.