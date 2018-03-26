كارفالياو مدرب سوانزي يشيد بروح مورينيو القتالية قبل مواجهة مانشستر يونايتد

يعتقد كارلوس كارفالياو، مدرب سوانزي سيتي، أن نظيره في مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، مقاتل بالفطرة في الوقت الذي تتردد فيه أحاديث عن وجود خلافات في أروقة أولد ترافورد.

وانتقد مورينيو وبصورة علنية عددًا من لاعبيه ومن بينهم بول بوجبا صاحب الصفقة الأكبر في تاريخ النادي ولوك شو، الذي استبدل بين الشوطين خلال فوز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون أند هوف ألبيون في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويؤكد كارفالياو أن هناك الكثير من أوجه الشبه بينه وبين مواطنه مورينيو، لكنه يقول إن الأخير يميل لأسلوب المواجهة بصورة أكبر وإنه يكون أكثر شراسة عندما يواجه تحديًا.

وقال كارفالياو في تصريحات صحفية قبل مواجهة فريق مورينيو مطلع الأسبوع المقبل: “أنا معجب بمورينيو وهو يعرف ذلك.. أمضيت أسبوعًا في مانشستر يونايتد عندما كان أليكس فيرغسون يدربه وأمضيت أسبوعًا وأنا أشاهد مورينيو في تشيلسي، كما أنني أمضيت بعض الوقت في ريال مدريد (الذي سبق ودربه مورينيو)”.

وأضاف: “حاولت التعلم من الأفضل. ثقته بنفسه كبيرة مثلي. هذا شيء مهم. لكن شخصيته مختلفة عني تمامًا. هو يحب المواجهة ويحب القتال ويكون في حالة جيدة جدًا عندما يخوض قتالاً”.

وأردف كارفالياو: “لكني مختلف عنه تمامًا.. أنا أحب الابتعاد عن القتال وأحب الفوز وإذا ما حاول أحد قتالي فإنه سيكتشف أنه يقاتل نفسه”.

ويستعد كارفاليو للسفر إلى أولد ترافورد لمواجهة يونايتد السبت المقبل وهو يدرك مدى حاجة فريقه للفوز في ظل سعيه للابتعاد عن الهبوط قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.

ويحتل سوانزي سيتي الويلزي المركز 14 بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين وتفصله ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في حين يحتل يونايتد المركز الثاني متخلفا بفارق 16 نقطة عن جاره المنفرد بالصدارة مانشستر سيتي.