أومتيتي يزيد الغموض بشأن بقائه في برشلونة

زاد صمويل أومتيتي مدافع برشلونة من غموض مستقبله في النادي الكتالوني، عندما ظهر في لقاء تلفزيوني ورفض الرد على سؤال بشأن تجديد عقده، بينما يستعد مع منتخب فرنسا لمواجهة روسيا وديًا.

ويواصل برشلونة محاولاته التوصل لاتفاق مع مدافع ليون السابق، لتجديد عقده مع وجود شرط جزائي في عقده، وقيمته 60 مليون يورو يمكن لأي نادٍ أن يدفعها ويحصل على خدماته.

وسنحت لأومتيتي الفرصة في لقاء مع برنامج “تيليفوت” على محطة TF1 الفرنسية للإجابة على الأسئلة بنعم أو لا أو الاستعانة بالجوكر في كل سؤال.

ويعني استخدام الجوكر في الرد على السؤال رفض الإجابة بنعم أو لا، وقد استخدم الدولي الفرنسي هذا الخيار مرتين منفصلتين، عندما تم الاستفسار عمّا إذا كان سيتم تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وآخر عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد أومتيتي مع برشلونة العام 2021، لكن النادي الكتالوني يخشى تكرار ما حدث مع مهاجمه السابق نيمار، عندما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده ورحل للنادي الفرنسي.

ويبحث جوزيه مورينيو عن مدافع يلعب إلى جوار الإيفواري إريك بيلي، وبعد تألق أومتيتي في الليغا بات أحد الخيارات المهمة للمدير الفني البرتغالي.