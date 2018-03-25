صراع إنجليزي على يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد

يتنافس ناديا تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين للتعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، لضمه الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” اليوم الأحد، أن آرسنال يريد التعاقد مع حارس بمستوى عالٍ مع بلوغ حارسه التشيكي بيتر تشيك 35 عامًا إضافة إلى أدائه غير المنتظم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الغانرز قد تتجه إلى دفع قيمة فسخ عقد أوبلاك (25 عامًا) مع أتلتيكو مدريد والتي تبلغ 63 مليون جنيه إسترليني.

لكن الصحيفة أوضحت أن آرسنال سيواجه منافسه شرسة من جانب منافسه تشيلسي، الذي قد يسعى للتعاقد مع الحارس، في ظل ارتباط حارس البلوز، البلجيكي تيبو كورتوا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذهبت الصحيفة بعيدًا بعدما أوضحت أن أتلتيكو مدريد قد يتعاقد مع الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

وانضم أوبلاك إلى أتلتيكو مدريد صيف العام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط مع الفريق حتى صيف العام 2021.

وشارك أوبلاك في 36 مباراة مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي حافظ خلالها على نظافة شباكه 22 مباراة، وتلقى 18 هدفًا.

علمًا أن أوبلاك حافظ على نظافة مرماه 86 مباراة وتلقى 90 هدفًا في 149 مباراة منذ انضمامه للفريق.