الإصابة تُبعد جو غوميز مدافع ليفربول عن منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد أن جو غوميز مدافع ليفربول انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة إيطاليا وديًا بعد غدٍ الثلاثاء بسبب إصابة في الكاحل، وعاد إلى ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل العلاج.

واستبدل غوميز (20 عامًا) بعد مرور عشر دقائق من المباراة التي انتصرت فيها إنجلترا 1-صفر على هولندا يوم الجمعة، وسيخضع لمزيد من الفحوص في ليفربول.

وقال منتخب إنجلترا في حسابه على تويتر:”نؤكد أن جو غوميز عاد إلى ليفربول من أجل مزيدٍ من التقييم لإصابته أمام هولندا”.

It’s been confirmed that @J_Gomez97 has returned to @LFC for further assessment on the injury he picked up against the Netherlands.

