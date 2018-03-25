الإصابة تُبعد جو غوميز مدافع ليفربول عن منتخب إنجلترا

الإصابة تُبعد جو غوميز مدافع ليفربول عن منتخب إنجلترا

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد أن جو غوميز مدافع ليفربول انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة إيطاليا وديًا بعد غدٍ الثلاثاء بسبب إصابة في الكاحل، وعاد إلى ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل العلاج.

واستبدل غوميز (20 عامًا) بعد مرور عشر دقائق من المباراة التي انتصرت فيها إنجلترا 1-صفر على هولندا يوم الجمعة، وسيخضع لمزيد من الفحوص في ليفربول.

وقال منتخب إنجلترا في حسابه على تويتر:”نؤكد أن جو غوميز عاد إلى ليفربول من أجل مزيدٍ من التقييم لإصابته أمام هولندا”.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في كأس العالم في روسيا بمواجهة تونس يوم 18 يونيو/ حزيران، قبل أن تلعب ضد بنما وبلجيكا في المجموعة السابعة.

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