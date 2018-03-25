رادار مانشستر يونايتد يراقب ماركو فيراتي

قالت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، إن مانشستر يونايتد يراقب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، ويأمل في التعاقد معه الصيف المقبل.

وارتبط فيراتي البالغ من العمر 25 عامًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن الفريق الإنجليزي تعاقد حينها مع الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي.

لكن صحيفة “إكسبريس” قالت إن مانشستر يونايتد مازال يراقب فيراتي ويسعى لجلبه إلى الدوري الإنجليزي، خاصة مع توتر علاقة مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا، والرحيل المتوقع لكل من أندير هيريرا ومروان فلايني.

وكان فيراتي قد عيّن مينو رايولا وكيلًا له الصيف الماضي، وهو الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع مورينيو، الأمر الذي قد يسهل عملية انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا لمجلة فرانس فوتبول فإن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لتغيير كبير في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، وذلك بالتخلي عن عدد كبير من النجوم الحاليين أبرزهم ماركو فيراتي.

وتلقى فيراتي بطاقة حمراء في مباراة باريس سان جيرما وريال مدريد في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق الفرنسي على ملعبه 2/1 ليودع البطولة بخسارة إجمالية 5/2، وترددت تقارير عن غضب رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي من اللاعب وأنه يريد بيعه.