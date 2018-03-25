توماس توخيل يرفض بايرن ميونخ من أجل خلافة آرسين فينغر في آرسنال

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وبريطانية، أن الألماني توماس توخيل، أصبح المرشح الأول لخلافة الفرنسي آرسين فينغر في تدريب آرسنال الموسم المقبل، بعدما بدأ الطرفان مفاوضات متقدمة.

وحسب صحيفة “بيلد سبورت” الألمانية، فإدارة فريق آرسنال دخلت منذ مدة في مفاوضات متقدمة مع المدرب الألماني من أجل خلافة المدرب الفرنسي الذي يعيش موسمه الأخير في الفريق اللندني، بعد مسيرة استمرت منذ 1996.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن توخيل رفض عرضًا من إدارة بايرن ميونخ لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفًا ليوب هاينكس الذي تسلم الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه رفض بسبب مفاوضاته مع الفريق الإنجليزي.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، فالمدرب الألماني كان على طاولة فرق تشيلسي وبايرن ميونخ، لكن آرسنال استطاع أن يسبق الفريقين وفتح المفاوضات مبكرًا ليقطع الطريق عليهما مستفيدًا من مدير الصفقات الجديد سيفن مسلينتات، الذي كان كشافا للمواهب في بروسيا دورتموند.

ورغم أن العلاقة بين توخيل ومسلينتات لم تكن جيدة حين كانا في بروسيا دورتموند، لكنهما تعاونا معا لفترة ويعرفان بعضهما البعض جيدًا.

وغادر توخيل بروسيا دورتموند في أيار/مايو 2017 مباشرة بعد الفوز بكأس ألمانيا، بسبب خلافات بينه وبين الإدارة وفضل البقاء دون عمل خلال الموسم الحالي.

وكانت عدة أسماء في بايرن ميونخ قد طالبت بتعيين توخيل مدربا للموسم المقبل، لكن إدارة الفريق تدرك أنه يرغب في تجربة خارج ألمانيا وهو ما دفعها لصرف النظر عن التعاقد معه والتفكير في مدرب جديد حيث وضعت عدة أسماء لخلافة هاينكس الذي سيعود للاعتزال.