بول آينس أسطورة ليفربول السابق: محمد صلاح سيكون “أحمق” حال تركه الفريق الصيف المقبل

لا شك أن النجم المصري محمد صلاح يُقدم واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، إذ استطاع الفرعون المصري هزَّ الشباك 36 مرة خلال 40 مباراة خاضها مع نادي ليفربول.

وألقت العديد من التقارير الصحفية العالمية في الآونة الأخيرة الضوء على اهتمام العملاق الإسباني ريال مدريد بالتعاقد مع النجم المصري البالغ من العمر 25 عامًا.

وعلى الرغم من عدم وجود نية لدى نادي ليفربول للتفريط بنجمه الأول، بحسب ما ذكره موقع “ليفربول إيكو”، إلا أن هذا لن يمنع تزايد بعض التكهنات المنطقية التي تشير إلى انتقال “صلاح” إلى ملعب سانتياغو برنابيو، أو إلى مكان آخر في ظل تألقه.

وحول رأيه في انتقال نجم الريدز الموسم الحالي، تحدث أسطورة ليفربول السابق، بول آينس، قائلًا:”يجب أن يبقى صلاح داخل صفوف الفريق الأحمر، خاصة بعد اعترافه أن ليفربول أحد أندية القمة”.

وتابع:”محمد صلاح سيكون شخصًا أحمق في حالة اتخاذه قرارًا بالرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الراهن، نظرًا لأن الأنفيلد هو المكان الأنسب له حاليًا”.

واستطرد:”في حقيقة الأمر لا يُعد من السهل تجاهل عروض الأندية الكبيرة، مثل: الريال، وبرشلونة، وسبق أن تكرر الأمرر نفسه مع لويس سواريز، وكوتينيو، ولكنني أعتقد أن صلاح يجب عليه البقاء بعض الوقت”.

وأضاف:”يوجد تقدم بعض الشيء في مستوى ليفربول، ولكنه يسير بشكل بطيء، بالإضافة إلى تواجد الريدز بين الثمانية الكبار في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي حالة استمرار الأمر على هذا النهج قد يجد “صلاح” نفسه بطلًا الموسم المقبل إذا ظل مع الفريق”.

وضرب بول آينس بعض الأمثلة على الانتقالات الفاشلة التي أثَّرت سلبًا على بعض اللاعبين، مثل انتقال سانشيز إلى مانشستر يونايتد، وعودة بوغبا إلى مانشستر يونايتد، ففي حالة أنهما استكمالا مسيرتهما مع الفرق التي كانا يلعبان لصالحها كاد هذا أن يسهم بتتويجهما في بطولات مهمة”.