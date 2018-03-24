باريس سان جيرمان يبدأ التفاوض مع كونتي لخلافة أوناي إيمري

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، عقد جلسة مفاوضات مع وكيل أعمال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لتشيلسي، من أجل إقناعه بتدريب النادي الباريسي الموسم المقبل.

ولا يعتزم ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، تجديد عقد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال مدافع باريس سان جيرمان، توماس مونييه، إن المدرب الإسباني لن يستمر في تدريب نادي العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.

وسيبقى مستقبل كونتي في النادي اللندني محل شك حتى نهاية الموسم، في ظل صراعه على احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن سان جيرمان أجرى اتصالًا مع كونتي لعقد مباحثات أولية لتشجيعه على الانتقال إلى باريس مقابل منحه نصف مليون جنيه إسترليني زيادة على راتبه الحالي كل موسم.

ويعاني كونتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، من مشاكل مع النادي اللندني في ظل ما يتردد عن وجود خلافات في غرفة خلع الملابس.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط خلف توتنهام، وخرج من الدور الـ 16 من دوري الأبطال أمام برشلونة.

وأمام سان جيرمان العديد من الخيارات الأخرى بين المدربين، لكن كونتي البالغ من العمر 48 عامًا الخيار الأكثر واقعية بين قائمة مختصرة تضم: جوزيه مورينيو، وموريسيو بوكيتينو، ودييغو سيميوني، وماكسمليانو أليغري.

لكن تظل الشكوك تحوم بشأن علاقته المتوترة مع النجوم، أمثال دييغو كوستا الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد بعد خلاف مع مدربه الإيطالي، بينما سيجد في باريس سان جيرمان نيمار، وإدينسون كافاني، وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا، وآخرين.