مسؤول في الشرطة البريطانية: تصرفات بعض الجماهير الإنجليزية “مروّعة”

وصف مسؤولون في الشرطة البريطانية تصرفات بعض الجماهير الإنجليزية أنها “مروّعة” عقب اعتقال 90 شخصًا قبل وبعد مواجهة منتخب هولندا لكرة القدم في مباراة ودية، أمس الجمعة، في أمستردام.

وانتشرت لقطات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المشجعين وهم يُلقون زجاجات على الشرطة الهولندية والدراجات في القنوات المائية الشهيرة في أمستردام قبل المباراة التي أُقيمت على استاد “أمستردام أرينا”.

وأطلق بعض جماهير إنجلترا صيحات استهجان خلال النشيد الوطني الهولندي، في تصرف وصفه غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي أنه “غير مقبول”.

وقال مارك روبرتس، رئيس شرطة كرة القدم في المجلس الوطني لقادة الشرطة: “تصرفات عدد كبير من جماهير إنجلترا كانت مروّعة.

وأضاف:”الحقيقة المحزنة أن سلوكيات الجماهير المخمورة تعزز الصورة السلبية النمطية لدى جماهير إنجلترا، وستؤثر على التعامل معها عند انتقالهم مع المنتخب الوطني إلى الخارج”.

وقال روبرتس، إنه تم القبض على أكثر من 100 شخص خلال يومين، وهو العدد الأكبر من الجماهير الإنجليزية التي تُعتقل بسبب مباراة واحدة منذ عدة سنوات.

وتابع:”للأسف هذا يأتي في أعقاب اتجاه مثير للقلق تمت ملاحظته خلال المباريات الأخيرة”.

وقال كيفن مايلز، الرئيس التنفيذي لاتحاد جماهير منتخب إنجلترا:”هذا سلوك ضد المجتمع ارتكبته أقلية من الجماهير الإنجليزية”.

وأضاف مايلز أن هذه الاضطرابات تسببت فيها أقلية من الجماهير الشابة التي لم تذهب لمشاهدة كرة القدم.

وتابع:”ليس من مصلحة المشجعين العاديين أن يتسلل هذا السلوك المعادي للمجتمع إليهم، وهذا سيؤثر حتمًا على كيفية استقبالنا عن طريق قوات الشرطة في البلاد الأخرى”.

