طرد زيدان شرط بيل للبقاء مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن اللاعب الويلزي غاريث بيل يربط استمراره مع ريال مدريد بانفصال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن بيل يريد الاستمرار مع ريال مدريد؛ لكنه يرى ذلك مستحيلًا في ظل بقاء زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وشارك بيل في 29 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد؛ لكنه وجد نفسه على دكة البدلاء في عدد من المباريات، خاصة في مواجهتي باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” فإن غاريث بيل (28 عامًا) سيترك ريال مدريد وسينضم إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل إذا بقي زين الدين زيدان مدربًا للفريق الملكي.

وسعى مانشستر يونايتد لإعادة بيل إلى الدوري الإنجليزي الصيف الماضي لكن ريال مدريد رفض التخلي عن اللاعب.

وأوضحت “ميرور” أن مانشستر يونايتد قد يقدم عرضًا بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن اللاعب الويلزي قد يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في أولد ترافورد.

وكانت صحيفة “ماركا” قالت إن زيدان يشعر بخيبة أمل بسبب أداء غاريث بيل الموسم الحالي، خاصة مع تعرضه للإصابات بشكل متكرر، رغم أن المدرب الفرنسي أصرّ على أنه لا توجد مشكلة مع بيل.

وانضم بيل إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام صيف العام 2013 مقابل 101 مليون يورو، وكان أحد عناصر الفريق الذين قادوا ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وسجل بيل الموسم الحالي 12 هدفًا وصنع 7، وبالمجمل سجل 79هدفًا وصنع 58 في 179 مباراة مع ريال مدريد.