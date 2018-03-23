ليفربول يرصد التعاقد مع أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد

قالت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة إن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” فإن ليفربول يريد التعاقد مع حارس مرمى كبير مع تذبذب مستويي الحارسين سيمون مينيوليه ولوريس كاريوس.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب السابق لليفربول، ستيف مكماهون يدعم النادي في التعاقد مع الحارس السلوفيني أوبلاك.

وقال ماكماهون لصحيفة ليفربول إيكو: “ليفربول بحاجة إلى حارس مرمى من الطراز العالمي بنسبة 100%.

وتعرض حارسا ليفربول مينيوليه وكاريوس لانتقادات كثيرة مع تلقي شباكهما أهدافًا كثيرة، ورغم أن مهاجمي الفريق يسجلون الكثير من الأهداف إلا أن الفريق يتلقى أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تكلف خزينة ليفربول 50 مليون جنيه إسترليني”.

وانضم أوبلاك (25 عامًا) إلى أتلتيكو مدريد صيف العام 2016 وينتهي عقده صيف العام 2021.