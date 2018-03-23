هاري كين يتفوق على ليونيل ميسي في فارق القيمة السوقية ومحمد صلاح سادسًا

نشر المرصد الدولي لكرة القدم “CIES” دراسة حول الفرق في قيمة اللاعبين بين قيمة شرائهم وقيمتهم الحالية في السوق وضمت 50 لاعبًا من الدوريات الخمسة الكبرى، وهي إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتصدر الإنجليزي هاري كين المركز الأول بفارق بلغ 198 مليون يورو؛ لأنه ابن فريق توتنهام الذي لم يدفع أي مقابل للتعاقد معه وتبلغ حاليًا قيمته السوقية 198 مليون يورو.

وحل ليونيل ميسي نجم برشلونة ثانيًا بفارق مليون يورو فقط وبدوره بنفس المقاييس مثل كين حيث لم يدفع برشلونة أي مبلغ للتعاقد معه وتبلغ قيمته حاليًا 197 مليون يورو.

وجاء الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام ثالثًا بفارق بلغ 164 مليون يورو، بعدما دفع توتنهام 7 ملايين لفريق ميلتون كينز لضمه صيف 2015، وتبلغ قيمته الحالية 171 مليون يورو، وهو الثالث من حيث القيمة السوقية بعد كين وميسي.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المركز السادس بفارق بلغ 113 مليون يورو، حيث دفع ليفربول مبلغ 50 مليون يورو لضمه من روما وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 163 مليون يورو وهو الرابع بعد ثلاثي المقدمة.

ويتقدم على صلاح الفرنسي أنطوان غريزمان بفارق بلغ 128 مليون يورو، والأرجنتيني باولو ديبالا بفارق بلغ 115 مليون يورو.

ويكمل المراكز العشرة الأولى الإنجليزي ماركوس راشفورد السابع بفارق بلغ 112 مليون يورو، والإيطالي لورونزو أنسيني لاعب نابولي الثامن بفارق بلغ 105 ملايين يورو.

ويأتي تاسعًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بفارق بلغ 102 مليون يورو، والإسباني ساؤول نيغويز بفارق بلغ 101 مليون يورو يحتل المركز العاشر.

وضمن العشرة الأوائل 6 لاعبين لم تدفع فريقهم أي مبالغ للتعاقد معهم إما كأبناء الفريق أو انتقلوا بصفة حرة.