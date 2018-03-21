هل يكون بديلًا لرياض محرز؟.. ليستر سيتي يفاوض لاعبًا من أصول عربية

أعرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن اهتمامه بالتعاقد مع محمد اليونسي، لاعب وسط بازل السويسري، ليكون بديلًا للجزائري رياض محرز، الراغب في الرحيل عن النادي.

ويبحث بطل الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي عن بديل لمحرز، الذي يسعى منذ فترة طويلة للرحيل عن النادي وكان قريبًا من ذلك خلال يناير/كانون الثاني الماضي عندما تلقى عرضًا من مانشستر سيتي.

وغاب محرز عن مباراتين و6 حصص تدريبية عقب رفض ليستر لعرض سيتي بضم اللاعب الدولي الجزائري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ووصفت وسائل إعلام بريطانية غياب محرز خلال تلك الفترة على أنه احتجاج.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للعب في الخسارة 5-1 أمام سيتي الشهر الماضي، وسجل هدف التعادل المثير أمام بورنموث قبل النهاية في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 مطلع الشهر الحالي.

وقال إيان بورشال، الذي درب اليونسي، المولود في المغرب والنرويجي الجنسية في فريقه السابق ستراسبورغ، إن بطل الدوري الممتاز السابق يراقب لاعب الوسط الشاب البالغ عمره 23 عامًا.

وأضاف بورشال لصحيفة “نورديك فوتبول بودكاست” النرويجية: “عندما كنت أنهي رخصتي للعمل بالتدريب خلال دورة تدريبية في الاتحاد الأوروبي، قمت برحلة دراسية صغيرة وأمضيت خمسة أيام في ليستر.. كان هناك اهتمام واضح باليونسي وأعتقد أنه كان على علم بأنهم يتابعونه”.

وأضاف: “سألوني عنه وأبلغتهم بأنه يمكنه اللعب على هذا المستوى من البطولات.. ولم يكن الأمر مفاجأة لي عندما هز شباك مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر في دوري الأبطال، وأرسلت له رسالة بأني فخور به. كنت مدربًا له عندما انضم للفريق الأول وعمره 18 أو 19 عامًا. يملك موهبة كبيرة. إنه الأفضل بين من عملت معهم في الفريق الأول”.