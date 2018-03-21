بعد “سوبر هاتريك” تاريخي لمحمد صلاح.. من سبقه في هذا الإنجاز بالدوري الإنجليزي؟ (فيديوغراف)

نجح النجم المصري المتوهج محمد صلاح في كتابة تاريخ جديد لنفسه، ولبلاده في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول، وذلك بعد تسجيله رباعية بمرمى فريق واتفورد في إطار فعاليات الأسبوع الـ31 من عمر البريميرليغ.

وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، انضم صلاح لقائمة اللاعبين الذين استطاعوا تسجيل سوبر هاتريك أو هاتريك بالبريميرليغ بين أقرانهم المحليين.

1-إيريك كانتونا

استطاع النجم الفرنسي أن يسجل 3 أهداف في مباراة فريقه ليدز يونايتد أمام توتنهام 1992/93.

2- جون هندري

سجل نجم فريق ميدلسبروه السابق ثلاثية أمام فريق بلاكبيرن روفرز، ليصبح أول لاعب أسكتلندي يحقق هذا الإنجاز بالدوري الإنجليزي خلال موسم 1992/93.