وكيل نبيل فقير يفتح باب انتقاله إلى آرسنال قبل كأس العالم

تلقّى آرسنال دفعة قوية في سعيه وراء الفرنسي نبيل فقير، بعد أن كشف وكيل أعماله أنه قد يغادر ليون الفرنسي الصيف المقبل.

وأبدى الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 24 عامًا، وضمه لاستاد الإمارات هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع فقير، لكن صحيفة “صن” البريطانية ترى أن النادي اللندني يسعى إلى حسم الصفقة قبل كأس العالم في يونيو/ حزيران المقبل.

وربما يكون التحول المحتمل الذي تبلغ تكلفته 45 مليون جنيه إسترليني قد اقترب خطوة أخرى بعد أن أبلغ وكيل أعماله موقع Le Dauphine Libere الفرنسي أن فقير لديه طموح باللعب في أحد أكبر عشرة أندية في أوروبا.

وقال جان بيير بيرنز، وكيل أعمال اللاعب:”سننتظر إلى نهاية الموسم، وسنتخذ القرار السليم، ويجب احترام النادي قبل أي شيء، ولن نرحل بعد صراع، أو مواجهة مع النادي، ونبيل في نادٍ فرنسي كبير إن لم يكن الأكبر، نعلم جيدًا أنه في مرحلة ما قد نتمكن من طرح أسئلة بشأن الرحيل، وسنتعامل كمحترفين، وسنتخذ القرار وفقًا لمصلحة كافة الأطراف”.

ويرتبط فقير بعقد مع ليون حتى 2020، لذلك يصر وكيل أعماله على أن رحيله سيكون في ظروف جيدة، وألا يضطر للرحيل لكن بحذر، لأن كرة القدم لا تتوقف”.

وسجل فقير 16 هدفًا مع ليون حتى الآن في الدوري هذا الموسم، وصنع ستة، ويتابع فينغر، وأحد كشافي آرسنال المشاهير جيل غريماندي، تقدمه عن كثب منذ فترة.

ويسعى النادي اللندني إلى حسم الصفقة قبل المونديال قبل أن يجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.