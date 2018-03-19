بوكيتينو ينظر لأبعد من كأس الاتحاد الإنجليزي للارتقاء بمستوى توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن فريقه يجب أن يصل لثقافة الانتصار في البطولات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا ليتطور كنادٍ بدلًا من التركيز على بطولات الكأس المحلية.

وحجز النادي اللندني مكانه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتغلبه على سوانزي سيتي 3-صفر في دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو للصحافيين: “لم أقل مطلقًا إنه ليس من المهم الفوز بهذه البطولة.

“هذه النوعية من البطولات تهدف للإمتاع أثناء خوضها وعند رفع جائزتها لكنها لن تدفعك لمستوى مختلف أو مكانة مغايرة مثلما هو الحال عند الفوز بلقب الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

“تلك البطولات هي التي تضع الفريق عند مستويات أعلى.

“بالنسبة لي، فإنك عندما تحقق انتصارات متتالية في الدوري الممتاز أو أفضل بطولة في العالم مثل دوري الأبطال فإن هذا يساعدك على صناعة (عقلية الانتصار)”.

وساعدت أهداف كريستيان إريكسن وإيريك لاميلا توتنهام على تجاوز سوانزي ليضرب موعدا مع مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز وبفارق أربع نقاط عن يونايتد، صاحب المركز الثاني.