مانشستر يونايتد يصطدم بتوتنهام في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.

وسيلعب تشيلسي مع ساوثامبتون في المباراة الأخرى بقبل النهائي.

وستقام المباراتان 21 و22 أبريل نيسان المقبل في إستاد ويمبلي.

وصعد نادي تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد، بعد فوزه 2/1 على ليستر سيتي في ربع النهائي، كما تغلب ساوثهامبتون 2/0 على ويغان، ليصل إلى نصف النهائي، كما تغلب مانشستر يونايتد 2/0 على برايتون وتوتنهام 3/0 على سوانزي سيتي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بهدفين مقابل لا شيء.

وكان توتنهام هوتسبير قد تأهل للدور نفسه بفوز كبير على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف.