تشيلسي يطيح بليستر سيتي ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صعد نادي تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد، بعد فوزه 2/1 على ليستر سيتي في ربع النهائي،

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الأول لتشيلسي قبل 4 دقائق على نهاية السوط الأول، بعد مجهود فردي رائع من زميله البرازيلي ويليان، الذي توغل بالكرة مسافة كبيرة قبل أن يمررها إلى موراتا الذي سددها على يسار الحارس.

وسجل الإنجليزي جيمي فاردي هدف التعادل لليستر سيتي، بعد أن توغل الجزائري رياض محرز على الجهة اليمنى، ليمرر الكرة عرضية قبل أن تصل إلى فاردي، الذي أودعها في شباك الحارس ويلي كاباييرو ليتجه بعدها الفريقان لخوض الأشواط الإضافية.

واقتنص الإسباني بيدرو رودريغيز الفوز لتشيلسي في الدقيقة 105.

وكان ساوثهامبتون قد تغلب 2/0 على ويغان، ليصل إلى نصف النهائي، كما تغلب مانشستر يونايتد 2/0 على برايتون وتوتنهام 3/0 على سوانزي سيتي.

ولم يحقق ليستر سيتي أي فوز على تشيلسي في آخر 7 مباريات بينهما، منذ أن فاز 2/1 في ديسمبر 2015.

وفي أخر 3 مرات أقصى فيها تشيلسي منافسه ليستر سيتي من البطولة في 1997 و2000 و2012 فاز الفريق اللندني في النهاية باللقب.