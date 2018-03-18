أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي.. موراتا يسجل هدفًا رائعًا وفاردي يتعادل (فيديو)

سجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدفًا رائعًا لفريقه تشيلسي، في المباراة التي تجمعه مع ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل موراتا الهدف قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول مستغلًا مجهودًا فرديًا من البرازيلي ويليان الذي راوغ عددًا من لاعبي ليستر سيتي قبل أن يمرر الكرة إلى موراتا الذي سددها على يسار الحارس كاسبار شمايكل.

ولم يحقق ليستر سيتي أي فوز على تشيلسي في آخر 6 مباريات بينهما، منذ أن فاز 2/1 في ديسمبر 2015.

وسجل الإنجليزي جيمي فاردي هدف التعادل لليستر سيتي، بعد أن توغل الجزائري رياض محرز على الجهة اليمنى ليمرر الكرة عرضية قبل أن تصل إلى فاردي الذي أودعها في شباك الحارس ويلي كاباييرو.

وكان ساوثهامبتون قد تغلب 2/0 على ويغان ليصل إلى نصف النهائي، كما تغلب مانشستر يونايتد 2/0 على برايتون وتوتنهام 3/0 على سوانزي سيتي.

تشيلسي 1 ✖ 0 ليسترسيتي : هدف تشيلسي الأول موراتا هدف رائع HD

:#ليستر_سيتي_تشيلسي pic.twitter.com/efaPuFFIv8 — اهداف المباريات HD (@Ahdafmidia) ١٨ مارس، ٢٠١٨