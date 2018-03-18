مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع مدافع تشيلسي

قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، إن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى التعاقد مع المدافع الإسباني ماركوس ألونسو لاعب منافسه تشيلسي.

وأوضحت صحيفة أن “ديلي ستار” أ مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم 70 مليون إسترليني، للتعاقد مع ماركوس ألونسو الصيف المقبل.

وانتقل ألونسو البالغ من العمر 27 عامًا إلى تشيلسي صيف العام 2016، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي وهو شقيق اللاعب الإسباني المعتل تشابي ألونسو.

وأصبح ألونسو عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، ومن الصعب أن يفرط تشيلسي في خدماته خاصة لمنافس محلي.

لكن مانشستر يونايتد نجح في إقناع نيمانيا ماتيتش بترك تشيلسي والانضمام إلى الفريق الصيف الماضي، وهو ما يسعى إلى تكراره مع ألونسو.

وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يعتقد أنه قادر على إقناع ألونسو بالانضمام إلى فريقه، علمًا أن اللاعب يرتبط مع تشيلسي حتى العام 2021