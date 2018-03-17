جيرارد أسطورة نادي ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد تحطيمه أرقاما تاريخية مع الريدز

استطاع النجم المصري محمد صلاح تسجيل سوبر هاتريك في المباراة التي جمعت بين فريقه ضد واتفورد في إطار مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من فعاليات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، حيث حقق الريدز فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة ضمنت له الحصول على المركز الثالث بشكل مؤقت.

وبالإضافة إلى تخطي صلاح عدد أهداف مهاجم ونجم السبيرز المُصاب هاري كين بأربع أهداف قد تكون كافية للتتويج بلقب هداف الموسم بالدوري الإنجليزي، ساهمت هذه الرباعية التاريخية للنجم العربى في جعله أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل لعدد 43 هدفًا بجميع المسابقات في موسمه الأول مع الفريق.

وكان هذا الرقم القياسي خاص بالنجم الإسباني فرناندو توريس الذي استطاع تسجيل 33 هدفًا في موسم 2007/08.

وتعليقاً على تألق الفرعون المصري محمد صلاح تحدث أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، قائلاً: “لا أجد الكلمات المناسبة لوصفه، محمد صلاح لاعب ذكي للغاية ليس من السهل تسجيل كل هذا الكم من الأهداف في موسم واحد”.

وأضاف: “محمد صلاح أصبح ظاهرة في الملاعب الإنجليزية هذا الموسم”.

وأكمل: “لو استمر هنا لفترة أطول، سيكون قادرا على تحقيق كل شيء يريده”.

وأتم: “بالتأكيد سيتم الحكم عليه بناء على فترة أطول يحقق فيها بطولات مع باقي اللاعبين، ولكن ما يحققه في موسمه الأول مع ليفربول رائع”.