سباق الحذاء الذهبي.. محمد صلاح يغرد في الصدارة متفوقًا على ميسي وكافاني (صورة)

يتابع عشاق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صراعًا من نوع آخر بين الفرعون المصري وهدافي الدوريات الأوروبية، بعد تألقه الكبير اليوم السبت، في مباراة ليفربول وواتفورد، وتسجيله سوبر هاتريك في فوز خماسي للريدز، بالجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغرد صلاح وحيدًا في سباق الحذاء الذهابي كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى، ويملك صلاح 56 نقطة من 28 هدفا، ويأتي خلفه كل من ليونيل ميسي وإدينسون كافاني وتشيرو إيموبيلي وهاري كين بنفس الرصيد (48 نقطة، و24 هدفا).

ويأتي في المركز السادس جوناس مهاجم بنفيكا البرتغالي الذي يملك 31 هدفًا ورصيد نقاطه 46.5، ثم روبرت ليفاندوفسكي (46 نقطة و23 هدفا)، ثم لويس سواريز وأغويرو (21 هدفا و42 نقطة)، وأخيرًا نيمار (20 هدفا و40 نقطة).

ووصل صلاح إلى هدفه الـ28 في البريميرليغ هذا الموسم، بعد أن سجل رباعية لفريقه في شباك واتفورد بالجولة الـ31 من البريميرليغ.

ويحتل كل من ميسي، كافاني، هاري كين وإيموبيلي وصافة الحذاء الذهبي، حاليًا خلف محمد صلاح، بعدما نجح كل منهم في تسجيل 24 هدفًا مع فريقه هذا الموسم حتى الآن.

صراع الحذاء الذهبي، صلاح وآخرون. pic.twitter.com/SOlLYciCth — بريميرليج العرب (@EPL4ARABS) March 17, 2018

ويلتقى غدًا الأحد لاتسيو مع بولونيا بالدوري الإيطالي، وبرشلونة مع بلباو في الدوري الإسباني، ونيس مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، في حين تأجلت مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، بسبب مباراتهم أمام سوانزي سيتي بكأس الاتحاد التي انتهت للسبيرز 3-0.

يذكر أن هاري كين، نجم توتنهام، ومنافس محمد صلاح على هدافي الدوري الإنجليزي، تعرض لإصابة في الكاحل، وقد لا يشارك مرة أخرى في المباريات المتبقية هذا الموسم.

نظام جائزة الحذاء الذهبي

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب به اللاعب.

وإليكم مستويات الدوريات الكبرى لاحتساب عدد النقاط كالتالي: الدوري الإيطالي (2)، الدوري الإسباني (2)، الدوري الإنجليزي (2)، الدوري الألماني (2)، الدوري الفرنسي (2)، الدوري الهولندي (1.5)، الدوري البلجيكي (1.5)، الدوري البلغاري (1.5)، الدوري السويسري (1.5)، الدوري الأسكتلندي (1.5)، والدوري البرتغالي (1.5).